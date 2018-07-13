اهالي ميسان يتظاهرون احتجاجا على سوء الخدمات

2018/07/13 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المئات من اهالي محافظة ميسان ، اليوم الجمعة ، بتظاهرات حاشدة وسط المحافظة للمطالبة بتحسين واقع الخدمات .

وقال مصدر محلي لوكالة الراي العام / بونا نيوز / ، ان المتظاهرين تجمعوا امام مبنى محافظة ميسان وسط مدينة العمارة ، مطالبين بتحسين واقع الخدمات في المحافظة وتوفير فرص العمل للعاطلين بدلا من العمالة الاجنبية .

واضاف المصدر ، ان المحتجين اكدوا وقوفهم وتضامنهم مع المتظاهرين في محافظة البصرة .

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