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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / في بطولة ألعاب باريس الدولية ...شباب الميناء الكروي وشباب الحلة السلوي في المركز الثالث

13/07/2018 15:58:00 PM | عدد القراءات : 2

واع / باريس/البعثة الإعلامية

حصل فريق نادي شباب الميناء على المركز الثالث في مسابقة فئة تحت ١٩سنه بكرة القدم بعد خسارته مباراة نصف النهائي لبطولة باريس الدولية ،فيما حصل فريق نادي شباب الحلة بكرة السلة هو الآخر على المركز الثالث في مسابقة فئة تحت ١٧سنة بكرة السلة في بطولة ألعاب باريس الدولية.

وأعلن الكابتن طالب اللامي عضو اللجنة المنظمة لبطولة باريس الدولية قبل اختتام دورة "الألعاب الدولية في باريس حصل فريق نادي شباب الميناء على المركز الثالث في مسابقة فئة تحت ١٩سنه بعد خسارته مباراة نصف النهائي لبطولة باريس الدولية أمام فريق منتخب شباب دولة بريتوريا بركلات الترجيح ٥-٦ في مباراة التأهيل آلى المباراة النهائية بعد أن انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي

ومن علامة الجزاء نجح حارس مرمى فريق شباب الميناء ان يرد الكرة الأخيرة إلا أن الحكم الفرنسي أعادها بحجة أن الحارس المينائي قد تحرك من مكانه وسط استغراب مدرب نادي شباب الميناء وكل من كان حاضرا لما فيها من ظلم تحكيمي لفريق الميناء بطل النسخة السابقة

وأضاف اللامي قائلا: كما حصل فريق نادي شباب الحلة بكرة السلة هو الآخر على المركز الثالث في مسابقة فئة تحت ١٧سنه في مباراة التأهيل آلى المباراة النهائية للبطولة بعد خسارتة مباراة نصف النهائي لبطولة أمام باريس بالاويتس ٥٤-٨٨ نقطة بعد أن كان مرشحا لخطف لقب البطولة لما حقيقة في الأدوار الأولى من نتائج كبيرة وتصدرة لفرق مجموعتة أثر فوزة في كل مبارياتة مسترسلا في حديثه، وكانت نتائجه فوزة على فريق ايسيسو الهندي ١١٩-١١ في أولى مبارياتة ثم الفوز على فريق شباب أكاديمية باريس ٨٨-٤٦ في المباراة الثانية وليعود ويفوز على فريق نادي جيوفليني الفرنسي ٧٧-٦٧ ويتأهل بطلا للمجموعة لكن خسر مباراة التأهيل وحصل على المركز الثالث في مسابقات كرة السلة.

الاسكان اولا في فئةB

تمكن فريق نادي الإسكان من الفوز بلقب بطولة باريس الدولية للشباب بكرة القدم تحت فئة ١٧سنة في منافسات أدوار B وهي منافسات تقام بين الفرق التي حصلت على المراكز الثالث و الرابع في مجموعاتها.

وللحديث اكثر قال مدرب الفريق الكابتن احمد جمعة: تمكن فريقنا نادي الإسكان تحت فئة ١٧سنة من الفوز في نهائي البطولة B للفرق الغير متاهلة النهائيات الأولية بعد فوزه في الأدوار الأخيرة على فريق اكاديمية ليفري الفرنسي ٣-٢ وعلى فريق اكاديمية اي سي إفادة وهو الآخر ايضا فرنسي بهدفين مقابل لاشي ليحصل فريقنا على المركز الأول لكرة القدم لدوري B وتم تقليدية أوسمة الفوز.

هذا ويذكر أن فرق أندية الإسكان والقاسم والزعيم قد شاركوا في البطولة لكنهم غادروا الأدوار الأولى بخفي حنين فيما شارك نادي الحلة بفريق سلوي.

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