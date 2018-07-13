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رئيس الفيفا يحدد موعد مونديال 2022
2018/07/13 | 16:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – قال السويسري جيان انفانتينو  رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” أن اللجنة المنظمة لمونديال 2022  ستبحث زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا لـ 48 في الأشهر المقبلة.

كما أوضح انفانتينو أن مونديال 2022 سيقام في الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، بدلا من الموعد المعتاد للبطولة في الصيف، نظرا للظروف المناخية في الدولة الخليجية.

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