2018/07/13 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومةبغداد…

عثرت قوات فرقة الرد السريع، الجمعة، على مضافات وعبوات ناسفة لعناصر “داعش” الإجرامي غرب طريق بغداد- كركوك ضمن عمليات ثأر الشهداء الثانية.

وقال اعلام الفرقة في بيان تلقتالمعلومة نسخة منه ان ” قوات اللواء الاول في فرقة الرد السريع عثرت، صباح الجمعة، خلال عمليات ثأر الشهداء الثانية على مضافات وعبوات ناسفة لـ “داعش” غرب طريق بغداد – كركوك في مناطق شرق وغرب قضاء طوزخورماتو”.

واضاف ان، الجهد الهندسي للقوات باشر بمعالجة ورفع العبوات الناسفة من المنطقة.

يذكر أن قوات الرد السريع واللواء 51 في الحشد الشعبي انطلقتا الخميس 12 تموز 2017 بعمليات ثأر الشهداء الثانية لتطهير مناطق طريق بغداد كركوك انتهى 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافات وعبوات ناسفة لـ”داعش” غرب طريق بغداد _ كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافات وعبوات ناسفة لـ”داعش” غرب طريق بغداد _ كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).