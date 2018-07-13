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خطيب جمعة الانبار يدعو الحكومة الى معالجة تدني واقع الكهرباء
2018/07/13 | 16:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ الانبار..

دعا امام وخطيب جمعة قضاء حديثة بمحافظة الانبار الشيخ رعد الجغيفي الى توفير الخدمات وايجاد حلول جذرية لمعالجة تدني واقع الكهرباء في البلاد واثرها على حياة المواطن العراقي  .

وقال الشيخ الجغيفي في خطبته في جامع المحسنين وسط القضاء ونقلتها وكالة /المعلومة/ ان ” تدني واقع الكهرباء ادى الى اضافة عبأ اخر يضاف الى معاناة المواطنين بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خاصة وان العديد من الاسر النازحة مازالت داخل مخيمات لا تتوفر فيها ابسط مقومات الحياة  “.

واضاف ان” الجميع يطمح ان تلبي الحكومة مطالب المواطنين في البصرة وكافة محافظات العراق وتقديم كافة الخدمات الضرورية والعمل على تخصيص فرص عمل للعاطلين عن العمل بالإضافة الى وضع الحلول الناجعة للتدني الواقع الخدمي وهذا اقل شيء يقدم للمواطنين لان الدولة كفيلة بتحقيق تطلعات شعبها “.

وتابع الجغيفي قائلا ان” الحكومة المركزية مطالب بتوفير كافة احتياجات الشعب كرد جميل لما اصابه من ويلات الحروب والتهجير والمعاناة في الحصول على ابسط مقومات الحياة “.

انتهى/ 12أ

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