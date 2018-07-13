مصدر: العبادي يستدعي 3 افواج من مكافحة الارهاب الى البصرة لحفظ الامن

2018/07/13 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بوصول ثلاثة افواج من القوات الامنية الى مشارف البصرة.وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "العبادي استدعى ثلاثة افواج من القوات الامنية الى مشارف البصرة".

واضاف، ان "الافواج جاءت لحفظ الامن في المحافظة، وحماية من اعمال الشغب".يذكر ان البصرة تشهد تظاهرات في الآونة الاخيرة، مطالبة بخدمات الماء والكهرباء وحق العمل، وداعين الحكومة الى سرعة الاستجابة لمطاليبهم.

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