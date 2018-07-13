الشرطة: نطمح لحسم لقاء الجوية لصالحنا

2018/07/13 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:عبر لاعب نادي الشرطة بكرة القدم نبيل صباح، اليوم الجمعة، عن طموحه بان يحقق الفريق الفوز على الجوية في دوري الكرة.وقال صباح في تصريح لـ"الغد برس"، ان "المباراة صعبة بالتأكيد امام القوة الجوية وهي تكون ضمن اطار الديربيات الصعبة والمنافسة بين الفريقين".

وبين ان "الفريق يريد الفوز من اجل الحصول على مقعد يؤهل للبطولات القارية في الموسم المقبل".واشار صباح الى ان "الفريق خاض اخر وحدة تدريية له يوم امس وهو على استعداد عال من اجل الدخول للقاء وتحقيق الانتصار".

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