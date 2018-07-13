كلوب يؤكد: فيرمينو لن يسافر مع ليفربول إلى الولايات المتحدة الأمريكية

2018/07/13 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن روبرتو فيرمينو، لاعب البرازيل، لن يتواجد في معسكر الريدز بالولايات المتجدة الأمريكية.

فيرمينو شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم حتى ربع النهائي قبل الخروج أمام بليجكا.

كأس العالم | الواقعية تتفوق على الإبهار والتحفظ يقتل الإبداعوقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "محمد صلاح وساديو ماني متواجدان معنا في المعسكر ولكن فيرمينو سيتأخر حتى نهاية شهر يوليو".

وتابع: "ألكسندر أرنولد وسيميون منيوليه وديجان لوفرين سيتواجدان أسبوعًا بعد ذلك، وسيكونان معنا قبل مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي".

وسيواجه ليفربول فرق بيري وبلاك بيرن روفر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018الريدز يخوض مباريات ضد بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة الأمريكية.





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