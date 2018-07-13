اجتماع خاص بين رامون دياز وفهد المولد في الاتحاد

2018/07/13 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر عقد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الاتحاد جلسة خاصة مع نجم الفريق فهد المولد وذلك عقب ظهوره في تدريبات النادي.

ويعود المولد للفريق الاتحادي بعد انتهاء إعارته التي استمرت 6 أشهر إلى نادي ليفانتي الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن اجتماع دياز مع المولد يأتي لرغبة المدير الفني في تأهيل اللاعب بشكل جيد للموسم الجديد.

وأكدت التقارير ان دياز حدد للمولد برنامجه الإعدادي عقب انتهاء الإجازة الممنوحة للاعب بعد مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم بروسيا 2018.

ويخوض المولد الموسم المقبل مع الاتحاد بعد انتهاء إعارته التي استمرت 6 أشهر إلى نادي ليفانتي الإسباني.

من هو أفضل أجنبي فى الدوري السعودي منذ عصر الأحتراف؟إدواردو 🔁فيلانويفا ♥ pic.twitter.com/OuQP6gjlPL

— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 10, 2018وفي سياق أخر واصل لاعبو الاتحاد إجراء الفحوصات الطبية أمس الخميس، فيما ركز الجهاز الفني على جوانب اللياقة للاعبين في ثاني أيام التدريب.

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