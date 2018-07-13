2018/07/13 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_المرزوقي هل تونس على أبواب الحرب الأهليه...؟ليس سهلا إقناع النخب التونسيه وخاصة المتحجره منها أن تونس على فوهة بركان الحرب الأهليه كما حصل في لبنان منذ أربعين عاما ولم يعد الوقت يسمح بترتيب البيت الوطني لمواجهة هكذا احتمال (نتمنى عدم حصوله وأن يكون تحليلنا الآتي خاطئا في تقديراته )،لكن لا بد وضع السينارو الأسوأ للحاله التونسيه الراكده في مستنقع الأزمه ، لقد لاحظ كل المتابعين كيف امتصت منظومة ال......

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