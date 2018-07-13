صادق إطيمش - ونظل نحتفل بالرابع عشر من تموز كعيد وطني

2018/07/13 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش ونظل نحتفل بالرابع عشر من تموز كعيد وطنيلا زلنا حتى هذا اليوم ، يوم الذكرى الستين لثورة الرابع عشر من تموز المجيدة والتي يحتفل بها العراقيون هذه ألأيام ، نسمع بعض من يجعل هذه الثورة سبباً للمآسي التي يمر بها الوطن الآن.ونسمع هذه الآراء ايضاً بنبرات لا تخلو من الحقد احياناً على هذه الثورة المباركة التي استجابت لمتطلبات الوضع السياسي السائد آنذاك وانتقلت بوطننا العراق إلى مصاف حركة التحرر ا......

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