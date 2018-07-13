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#التيتي الحبيب - من اجل فضح الخطاب الخادع
2018/07/13 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #التيتي_الحبيب الفكر الليبرالي يقتبس و يستنسخ الكثير من المفاهيم التي صيغت في مجالات الاقتصاد السياسي او في علم التدبير ويوظفها في خطابه تجاه الجمهور هادفا من ذلك الابهار و اصباغ ذاته بهالة العلم والدقة.من منكم لم يقرا او يسمع مثلا اننا نسعى لإقامة علاقة جيدة مبنية على مبدأ- رابح/رابح..هذا المفهوم توصلت له نظريات اللعب- théories des jeux وهي اليوم مجال قائم الذات في الرياضيات......

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