برشلونة يحدد سعر بيع لاعبه

2018/07/13 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداديقترب لاعب جديد من مغادرة صفوف برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، في ظل عدم اعتماد مدربه إرنستو فالفيردي عليه بشكل كبير.وأشار التقرير إلى أن "جوميز سينتقل إما ليوفنتوس الإيطالي أو أرسنال الإنجليزي، برشلونة سيطالب بـ 20 مليون يورو للاستغناء عن خدمات لاعب الوسط، ولكنه سيوافق في حال وصول عرض بـ 18 مليون يورو ومتغيرات إضافية".

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