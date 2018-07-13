قوة كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب تصل البصرة

2018/07/13 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

أفاد مصدر محلي بمجلس البصرة، الجمعة، بوصول قوة أمنية كبيرة الى محافظة البصرة من جهاز مكافحة الإرهاب وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى.

وقال المصدرلـ/المعلومة/ انه “بالتزامن مع وصول العبادي واستعداد المتظاهرين لتنظيم مظاهرة كبرى موحدة إمام مجلس المحافظة مساء اليوم، أرسلت بغداد قوة أمنية كبيرة الى محافظة البصرة”.

وأضاف ان “القوة التي وصلت تضم جهاز مكافحة الإرهاب وباقي التشكيلات من الجيش مزودة باليات وأسلحة متنوعة وانتشرت بعموم مركز المحافظة”.انتهى25و

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