2018/07/13 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

وقع عراك بين النائب في البرلمان الأوكراني سيرغي شاخوف، ووزير الطاقة وصناعة الفحم في هذا البلد، إيغور ناساليك.

وحدث الشجار مباشرة أمام مقر الوزارة لحظة وصول الوزير الأوكراني، حيث تم نشر شريط فيديو على صفحة رئيس الاتحاد المستقل لعمال المناجم في أوكرانيا ميخائيل فولينتس على فيسبوك.

وبدأت الواقعة بتوقيف سيارة ناساليك من قبل عدد من المتظاهرين، وبعدها خرج الوزير من السيارة وحاول التحدث إلى عمال المناجم، ولكنه تشاجر مع شاخوف، ما دفع رجال الأمن للتدخل.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. عراك في الشارع بين وزير ونائب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا.. عراك في الشارع بين وزير ونائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).