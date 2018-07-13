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لينغليت : شرف لي أن أرتدي هذا القميص
2018/07/13 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- صرح اللاعب الفرنسي كليمنت لينغليت أثناء مراسم تقديمه في الفريق الكتالوني قائلا : شرف لي أن أرتدي هذا القميص ،ثم قام بتقبل شعار النادي دليلاً علي حبه وسعادته بتواجده في الفريق .

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