لينغليت : شرف لي أن أرتدي هذا القميص

2018/07/13 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- صرح اللاعب الفرنسي كليمنت لينغليت أثناء مراسم تقديمه في الفريق الكتالوني قائلا : شرف لي أن أرتدي هذا القميص ،ثم قام بتقبل شعار النادي دليلاً علي حبه وسعادته بتواجده في الفريق .

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