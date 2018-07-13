خطوات جديدة بين ارتيريا واثيوبيا لطي صفحة

2018/07/13 | 16:37

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اعلن وزير إعلام إريتريا يماني جبر ميسكيل، اليوم الجمعة، أن رئيس بلاده إسياس أفورقي سيقوم بزيارة رسمية إلى إثيوبيا غدا السبت، وذلك بعد أيام من إعلان "نهاية حالة الحرب" بين البلدين.

وكتب جبر ميسكيل على صفحته في تويتر: "في الـ14 من شهر يوليو الجاري سيقوم إسياس أفورقي بزيارة رسمية إلى إثيوبيا، وستعطي هذه الزيارة عاملا لتحرك زعيمينا إلى السلام والتعاون".وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى عاصمة إريتريا أسمرة وتوقيع اتفاقية حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وبموجب الاتفاقية وافقت الدولتان على إعادة فتح سفارة كل منهما لدى الأخرى واستئناف الرحلات الجوية وتطوير الموانئ.انتهى .



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