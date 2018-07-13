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محترفو العراق يغيبون عن ودية فلسطين
2018/07/13 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   الرشيد نيوز/ متابعة أعلن مدرب المنتخب العراقي، باسم قاسم، غياب جميع اللاعبين المحترفين، عن ودية فلسطين، المقررة في 4 آب المقبل.

وقال قاسم، في تصريحات صحفية، ان “غياب اللاعبين المحترفين عن مباراة فلسطين بات حتميا، لارتباطهم بأنديتهم، وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي، لارتباطهم بدورة الألعاب الآسيوية”.

وأشار قاسم، إلى أن اللاعبين سعد عبد الأمير وفرانس […]

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