واع / الفيفا :مونديال قطر سيقام في2022

2018/07/13 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / متابعة

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن مونديال قطر سيقام في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر عام 2022.

وذكر إنفانتينو في مؤتمر صحفي من استاد لوجنيكي بموسكو، إن "مواعيد النسخة المقبلة من المونديال تم تحديدها، سيقام في قطر من 21 تشرين الثاني حتى 18 كانون الاول".

وتابع "تم إخطار روابط كرة القدم وسيتوجب عليها التكيف على هذه المواعيد".

وبحسب إنفانتينو "من غير الممكن اللعب بين يونيو ويوليو في 2022 بينما سيكون اللاعبون مستعدين بشكل جيد في تشرين الثاني وكانون الاول لأنه يمثل تقريبا بداية الموسم".

وأوضح المسئول السويسري أن عدد المنتخبات التي ستشارك لا يزال غير معلوم.

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