2018/07/13 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تربية كركوك تنفي عن فتح التعيينات على ملاكها الدائم خلال الشهر الحالي

13/07/2018 17:48:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب كركوك/ م .خ

نفت المديرية العامة لتربية كركوك، الجمعة، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح التعيينات على ملاكها الدائم خلال الشهر الحالي.

وذكر مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين طعمة في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "الخبر الذي تم تداوله مؤخراً في عدد من صفحات الفيس بوك عن فتح التعيينات لتربية كركوك في ٢٢من الشهر الحالي غير صحيح"، موضحا أنه "ما تم نشره هي التعليمات الوزارية التي تخص حركة الملاك والالية المتبعة فيها ولحد الان لم يتم ابلاغنا باطلاق الدرجات الوظيفية من وزارة المالية ووزارة التربية".

وأضاف طعمة، أنه "في حال ورود الدرجات الوظيفية الخاصة بالتعيين سوف نقوم بنشرها مباشرة"، داعيا وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "عدم اعتماد الاخبار التي تنشر في الصفحات الاخرى، والاعتماد على المديرية واعلامها".

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