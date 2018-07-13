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بالصور.. انطلاق تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد
2018/07/13 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة  

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