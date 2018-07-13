صور : تقديم لينغليت في الكامب نو

2018/07/13 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت وسائل الاعلام عن صور تقديم اللاعب الفرنسي كليمنت لينغليت المنتضم حديثاً للفريق الكتالوني .

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