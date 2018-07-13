بارتوميو : سعيد بانضمام لينغليت

2018/07/13 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- بعدما أنهي النادي الإسباني برشلونة، ثاني صفقاته في موسم الانتقالات الصيفية،بالتعاقد مع الفرنسي كليمنت لينجليت اللاعب الإشبيلي مقابل 35.9 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنوات ، صرح رئيس النادي الكتالوني ماريا بارتوميو خلال حفل تقديم لنيغليت بالكامب نو قائلا : لينغليت لازال صغير ولكنه يعرف الليغا جيداً ، سعيد جداً بأنضمامه لنا .

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