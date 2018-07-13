2018/07/13 | 18:03

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المتظاهرون يحتشدون امام فندق البصرة الدولي الذي يتواجد فيه العبادي - وكالة انباء الراي العام

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