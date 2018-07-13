الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


المتظاهرون يحتشدون امام فندق البصرة الدولي الذي يتواجد فيه العبادي
2018/07/13 | 18:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المتظاهرون يحتشدون امام فندق البصرة الدولي الذي يتواجد فيه العبادي - وكالة انباء الراي العام

أهم الاخبار

تعليقات الفيسبوك

alrray.org/wp-content/uploads/2016/09/alrray_header-955x108

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يحتشدون امام فندق البصرة الدولي الذي يتواجد فيه العبادي) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يحتشدون امام فندق البصرة الدولي الذي يتواجد فيه العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).


كامل التفاصيل في: الرأي العام ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙  بيدريرول :في برشلونة الجميع يحترم ميسي
⋙ لينغليت : انا هنا للفوز بالالقاب
⋙ تربية كركوك توضح حقيقة إطلاق درجات وظيفية على ملاكها الدائم
⋙ علاوي: انتفاضة ‫البصرة نتيجة تراكمية لسوء الإدارة من قبل الحكومات المحلية والاتحادية
⋙ نائب سابق يحمل الكتل السياسية مسؤولية التردي في الخدمات في البلاد
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| كاميرا الغد ترصد تظاهرة في الساحة العامة وسط لندن
⋙ فيديو| دعوات للمشاركة في مسيرات لمساندة أهالي الخان الأحمر
⋙ بالصور:متظاهرون في الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات 
الأكثر شيوعا