الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


تعاون روسي مع أوبك سيقلب الموازين في سوق النفط
2018/07/13 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الدول المشاركة في الاتفاق النفطي "أوبك+" تدرس إمكانية اعتماد وثيقة حول تعاون لأجل غير مسمى اعتبارا من العام القادم.

وأضاف الوزير الروسي في كلمة بمجلس النواب: "يجري النظر حاليا في مشروع الاتفاق، يضفي ابتداء من العام 2019 طابعا مؤسسيا للتعاون بين الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة أوبك".

ووفقا للوزير فإن الاتفاق لن يتم تقييده بإطار زمني وسيكون مفتوحا لجميع الدول للمشاركة، مشيرا إلى أن "ذلك سيعطي فرصة للدول النفطية المشاركة في التشاور واتخاذ قرارات قد تكون مفيدة لهذه الدول".

وأضاف نوفاك أن بلاده استعادت هذا الشهر 80% من إنتاج النفط، الذي خفضته بموجب اتفاق "أوبك+"، والقاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، حصة روسيا منها 300 ألف برميل يوميا .

 وشدد الوزير على أن أسعار النفط استقرت بفضل الاتفاق، الذي نجح في التخلص من الأزمة، التي واجهتها سوق الخام.

 وعن مكاسب روسيا من "أوبك+"، قال نوفاك إن الاتفاق عاد على الميزانية بإيرادات إضافية خلال العام الماضي، تقدر بنحو 1.7 تريليون روبل (نحو26.2 مليار دولار).

وتوقع الوزير أن يعود الاتفاق على الميزانية خلال العام الجاري بـ2.5 – 3 تريليون روبل (حوالي 48 مليار دولار).

(الدولار = 62.5 روبل بتاريخ 13 يوليو).انتهى/س

المصدر: وكالات

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاون روسي مع أوبك سيقلب الموازين في سوق النفط) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاون روسي مع أوبك سيقلب الموازين في سوق النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).


كامل التفاصيل في: النبأ ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙  بيدريرول :في برشلونة الجميع يحترم ميسي
⋙ لينغليت : انا هنا للفوز بالالقاب
⋙ تربية كركوك توضح حقيقة إطلاق درجات وظيفية على ملاكها الدائم
⋙ علاوي: انتفاضة ‫البصرة نتيجة تراكمية لسوء الإدارة من قبل الحكومات المحلية والاتحادية
⋙ نائب سابق يحمل الكتل السياسية مسؤولية التردي في الخدمات في البلاد
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| كاميرا الغد ترصد تظاهرة في الساحة العامة وسط لندن
⋙ فيديو| دعوات للمشاركة في مسيرات لمساندة أهالي الخان الأحمر
⋙ بالصور:متظاهرون في الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات 
الأكثر شيوعا