ترامب ينتقد خطة ماي بشأن بريكست

2018/07/13 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبريكست “ستقتل على الأرجح” إمكانية إبرام اتفاقية تجارة

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