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ترامب ينتقد خطة ماي بشأن بريكست
2018/07/13 | 18:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبريكست “ستقتل على الأرجح” إمكانية إبرام اتفاقية تجارة

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