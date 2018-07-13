العبادي في البصرة لإخماد لهيب الاحتجاجات

2018/07/13 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العراق) – وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجمعة إلى محافظة البصرة في جنوب البلاد، سعيا إلى تهدئة الاحتجاجات القائمة منذ

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