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بسبب التراخيص.. أندية مهددة بعدم المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل
2018/07/13 | 18:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشف مدير دائرة التراخيص في اتحاد الكرة سيف القصاب، أن ثلاثة أندية في الدوري الممتاز مهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لعدم إنجازها ملف التراخيص.وأوضح أن "الأندية التي لم تكمل التراخيص حتى اليوم الجمعة هي الميناء صفر/18 والكرخ ١٦/١٨ ونفط الجنوب ١٥/١٨ والحسين صفر/18 والسماوة ٩/١٨ الديوانية صفر/18".

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