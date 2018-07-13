لينجليت: أتمنى انضمام رابيو لبرشلونة

2018/07/13 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة الجديد، رغبته رؤية مواطنه الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، بقميص البلوجرانا.

برشلونة وقّع مع لينجليت من إشبيلية بعد دفع قيمة الشرط الجزائي والتي بلغت 35 مليون يورو.

رسميًا | برشلونة يعلن التعاقد مع لينجليت 👋 Welcome @arthurmeloreal ! Bem-vindo!

👀 Los detalles de la llegada de @clement_lenglet ⚽️ #EnjoyLenglet 😃 #EnjoyBarça https://t.co/7MxJQo0xlX

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2018

وقال لينجليت في مؤتمر تقديمه: "بالطبع أتمنى وجود رابيو معنا، إنّه لاعب رائع وبرشلونة دائمًا يجذب المواهب الشابة، كما أنّه يبحث عن التتويج بالألقاب".

وتابع: "أتمنى لو اجتمعنا سويًا في برشلونة، إنه صديقي منذ سنوات".

وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة التعاقد مع رابيو من باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري.

وواصل: "بالطبع أتمنى اللعب بصورة مستمرة مع برشلونة ولكني أعرف جيدًا أنني في فريق كبير والكل ينافس لحجز مقعد أساسي، ومستعد لهذا التحدي".

وأتم: "اخترت برشلونة لأنّه الفريق الأفضل بالعالم وقادر على تحقيق الكثير من البطولات، ولكني أرغب في أن ألعب دورًا كبيرًا في تحقيق هذه الإنجازات".

آرثر: جئت لفريق برشلونة لأنه الأفضل في العالم .برشلونة تخلى عن باولينيو لصالح جوانزو إيفرجراند الصيني على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 50 مليون يورو.

ويخطط برشلونة للتعاقد مع فرانكي ديونج من أياكس الهولندي أيضًا بجانب إمكانية جلب أدريان رابيو من باريس سان جيرمان.

يُذكر أن برشلونة كان قد حاول ضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد لكن اللاعب قرر الاستمرار وجدد عقده مع الروخي بلانكوس.





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