روبن: مانزوكيتش نموذج للاعب كرة القدم المقاتل

2018/07/13 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأشاد الهولندي أرين روبن نجم فريق بايرن ميونخ باللاعب الكرواتي ماريو مانزوكيتش زميله السابق في الفريق البافاري ولاعب يوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن مانزوكيتش كان يقدم مستويات رائعة في الفترة التي أمضاها مع بايرن ميونخ.

روبن قال: "مانزوكيتش لاعب وشخص رائع، لا يمكنني أن أمتدحه بما فيه الكفاية، بالنسبة لي هو مثل أعلى لكل الصغار، فهو مقاتل، ومن نوعية اللاعبين الذين تريدهم دومًا بفريقك".

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وأضاف: "لن أحب أن ألعب أمامه وأكون في الفريق الخصم، ربما لا يكون أكثر اللاعبين مهارة، لكنه سيجل أهداف هامة طوال الوقت، ودومًا متواجد في المباريات الكبيرة".

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واختتم: "هو لاعب تستطيع أن تعتمد عليه دائمًا وهو أمر غاية في الأهمية إذا ما كنت تريد أن تحقق بطولة كبيرة أن يكون لديك لاعب مثله".

جدير بالذكر أن مانزوكيتش سيخوض لقاء نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل مع منتخب بلاده كرواتيا أمام نظيره الفرنسي.

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