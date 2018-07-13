فيديو | داليتش: انجلترا لم تحترمنا

2018/07/13 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أنّ انجلترا لم تحترم فريقه في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس العالم.

كرواتيا انتصرت على انجلترا بنتيجة 2-1 لتتأهل للنهائي الأول في كأس العالم.

وهاجم داليتش الصحافة الإنجليزية التي سخرت من كرواتيا كما أشار إلى أن اللاعبين الإنجليز لم يحترموا المنافس.

مودريتش : رحيل كريستيانو رونالدو محزن وصحافة انجلترا لم تحترمنا

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