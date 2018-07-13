2018/07/13 | 18:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أنّ انجلترا لم تحترم فريقه في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس العالم.
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كرواتيا انتصرت على انجلترا بنتيجة 2-1 لتتأهل للنهائي الأول في كأس العالم.
وهاجم داليتش الصحافة الإنجليزية التي سخرت من كرواتيا كما أشار إلى أن اللاعبين الإنجليز لم يحترموا المنافس.
مودريتش : رحيل كريستيانو رونالدو محزن وصحافة انجلترا لم تحترمنا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو | داليتش: انجلترا لم تحترمنا) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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