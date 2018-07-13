جيه.بي مورجان يرفع توقعاته لسعر النفط ويخفضها لنمو الطلب

2018/07/13 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان اليوم الجمعة توقعاته لأسعار النفط، لكنه خفض تقديراته لنمو الطلب العالمي على الخام للعام الحالي وسط الشكوك المتزايدة التي تحيط بالتجارة الدولية.

وقال البنك إن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت ستبلغ في المتوسط 70 دولارا للبرميل في عامي 2018 و2019، ارتفاعا من تقديراته السابقة البالغة 65 و60 دولارا للبرميل على الترتيب.



وجرى تداول برنت عند حوالي 74 دولارا للبرميل اليوم.

وقال فريق أبحاث الأسهم الأوروبية لدى البنك في مذكرة “حالة الضبابية حول الزيادة الفعلية لإنتاج أوبك والقيود الحالية على الميزانية وتأثيرات العقوبات قد تعني أن أسعار النفط ستظل مرتفعة في الأمد القريب”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو حزيران على زيادات متواضعة في إنتاج النفط بدءا من يوليو تموز لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الزيادات ستكون ناجعة، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران وهي مصدر مهم للنفط في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن البنك قال إن أسعار النفط ستكبحها “زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك واقتصادات آبار النفط الصخري الأمريكي على خلفية نمو فاتر للطلب في 2018-2019”.

وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب لعام 2018 إلى 1.2 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في تقديراته السابقة، لكنه زاد توقعاته لعام 2019 قليلا إلى 1.1 مليون برميل يوميا من مليون برميل.

وقال البنك “آفاق الاقتصاد الكلي عالميا وضعف عملات الأسواق الناشئة وتأثير الارتفاع الأخير لأسعار النفط وتأثير العقوبات على إيران وتزايد الضبابية التجارية كلها مخاطر محتملة على نمو الطلب على النفط”.

وقال جيه.بي مورجان إنه يتوقع أن يظل نمو الإمدادات العالمية للخام قويا على الرغم من تعطلات للإنتاج في الأمد القصير، متوقعا أن يبلغ إنتاج نفط أوبك في 2018 حوالي 32.9 مليون برميل يوميا.

وقال إن من المتوقع أن يزيد الإنتاج خارج أوبك 2.2 مليون برميل يوميا في 2018 و1.7 مليون برميل يوميا في 2019 “مدفوعا بشكل كبير بالولايات المتحدة وأيضا كندا وروسيا وقازاخستان والبرازيل”.

وأضاف البنك أن التقلبات في أسواق النفط هذا العام ستستمر على الأرجح. وقال “نتوقع استمرار تقلبات السعر في نطاق واسع بين 50-80 دولارا للبرميل”.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيه.بي مورجان يرفع توقعاته لسعر النفط ويخفضها لنمو الطلب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيه.بي مورجان يرفع توقعاته لسعر النفط ويخفضها لنمو الطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).