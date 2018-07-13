متظاهرون يحتشدون امام فندق البصرة الدولي الذي يتواجد فيه العبادي

2018/07/13 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتشد مئات المتظاهرين في البصرة، اليوم الجمعة، أمام فندق (الشيراتون) وسط المحافظة، الذي يتواجد به رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعدد من شيوخ العشائر.وتوجه المتظاهرين الى فندق البصرة الدولي مرددين شعارت تندد بالفساد وتطالب بتقديم الكهرباء وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات .

كان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد وصل صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة، قادماً من العاصمة البلجيكية بروكسل.

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