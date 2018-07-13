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بالصور:متظاهرون في الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات 
2018/07/13 | 18:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

خرج اليوم جمع من المواطنين في الناصرية في مظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات وتامين فرص العمل للعاطلين.

يتبع ..

 

شبكة اخبار الناصرية:

خرج اليوم جمع من المواطنين في الناصرية في مظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات وتامين فرص العمل للعاطلين.

www.nasiriyah.org/ara/sites/default/files/89b4ef6b-bb17-4074-a01d-72b011e18b37

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