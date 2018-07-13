بالصور:متظاهرون في الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات 

2018/07/13 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

خرج اليوم جمع من المواطنين في الناصرية في مظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات وتامين فرص العمل للعاطلين.

يتبع ..





شبكة اخبار الناصرية:

خرج اليوم جمع من المواطنين في الناصرية في مظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات وتامين فرص العمل للعاطلين.

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