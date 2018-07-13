2018/07/13 | 18:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور:متظاهرون في الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات
) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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لمحة مختصرة:
شبكة اخبار الناصرية:
خرج اليوم جمع من المواطنين في الناصرية في مظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات وتامين فرص العمل للعاطلين.
يتبع ..
شبكة اخبار الناصرية:
خرج اليوم جمع من المواطنين في الناصرية في مظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات وتامين فرص العمل للعاطلين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور:متظاهرون في الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات
) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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