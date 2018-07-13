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مصر: خروج قطار عن مساره جنوب القاهرة
2018/07/13 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن ثلاث عربات من القطار، الذي كان متجها إلى صعيد مصر حيث خرجت عن القضبان.وقالت وزارة الصحة إنها أرسلت 25 عربة إسعاف إلى موقع الحادث.وكثيرا ما تتعرض القطارات في مصر وسكك الحديد لمشاكل بسبب مشاكل فنية وقدم القطارات والسكك الحديدة فيها اضافة لقلة اعمال الصيانة خصوصا في السنوات الاخيرة التي اعقبت الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك.انتهى .

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