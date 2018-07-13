الخارجية الفرنسية: ترامب يحاول زعزعة الاستقرار في اوربا

2018/07/13 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال لودريان، اليوم الجمعة، "إذا قرروا غدا الامور ذاتها كما فعلوا بالنسبة (للصلب والالومنيوم) فيما يتعلق بالسيارات، فإن أوروبا سترد بنفس الطريقة".واعتبر وزير الخارجية الفرنسي ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب "لا يؤيد حقيقة ان هناك مجموعة تسمى الاتحاد الاوروبي تتسم بالتضامن والعزم".واضاف ان ترامب "يتخذ مبادرات تجاه اوروبا، خصوصا في المجال التجاري بهدف زعزعة استقرارها، لكن اوروبا لن تسمح بذلك".وتشدد فرنسا على ضرورة بقاء الاتحاد الاوروبي متحدا في مواجهة التهديدات الحمائية التي يلوح بها ترامب بعد أن صرحت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في 5 تموز/يوليو بأنها مستعدة للتفاوض حول خفض عام في ضرائب السيارات.وكانت ميركل ترد على اقتراح اميركي تم تقديمه الى صناعيين المان في حين من المفترض ان تكون المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة محصورة بالمفوضية الاوروبية.ويهدد ترامب بفرض ضريبة جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الاوروبي.انتهى .ص .

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