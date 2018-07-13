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هل يستطيع أردوغان إعادة تركيا لعظمتها وقوتها؟
2018/07/13 | 18:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب ديفد بارشارد -صحفي ومستشار وأستاذ جامعي سابق في تركيا- أن تنصيب رجب طيب أردوغان أول رئيس تنفيذي لتركيا يجعل الأتراك ينظرون

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