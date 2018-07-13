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الكرملين: بوتين يشارك في قمة بريكس في جنوب أفريقيا الشهر الجاري
2018/07/13 | 18:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال يوري اوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة جنوب أفريقيا لحضور قمة دول مجموعة بريكس في السادس والعشرين والسابع والعشرين من يوليو تموز.

وتضم بريكس خمس دول من أكبر الاقتصادات الناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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