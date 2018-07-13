فيديو| دعوات للمشاركة في مسيرات لمساندة أهالي الخان الأحمر

2018/07/13 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عبدالله أبو رحمة، الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المحكمة الإسرائيلية العليا، قررت أمس الخميس تمديد أمر مؤقت بوقف هدم قرية الخان الأحمر بمدينة القدس، لحين عقد جلسة قبل 15 من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هناك تدخلات على المستوى السياسي والعسكري.

وأضاف «أبو رحمة»، خلال مقابلة مع رائد الشريف مراسل الغد من الخان الأحمر، أن هيئة الجدار والاستيطان، تدعو لمزيد من الحشد للوجود والفعاليات والتظاهرات في كافة مواقع الخان الأحمر، لافتا إلى أن هناك مصادر تقول أن هناك ضغطا كبيرا من الحركات الاستيطانبة واليمين المتطرف إلى بعض أعضاء الكنيست الذين يشكلون ضغطا على القضاء الإسرائيلي.

ويشهد حي «الخان الأحمر»، تصاعدا للهجمات وانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي قاطني الحي، وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت في وقت سابق حي الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس واعتدت بالضرب على عشرات المتظاهرين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب.

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