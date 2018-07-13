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فيديو| كاميرا الغد ترصد تظاهرة في الساحة العامة وسط لندن
2018/07/13 | 18:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رصد كاميرا قناة الغد في لندن، صورة المظاهرات الحاشدة والتي تندد بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يجري ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مقر إقامتها الريفي.

المزيد من التفاصيل يسردها عمرو المنيري مراسل الغد في لندن مع الإعلامية يارا حمدوش عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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