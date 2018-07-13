مجلس الأمن والصراع في جنوب السودان مع تمديد ولاية الرئيس سلفا كير

2018/07/13 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضيوف: عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة "التيار السوداني"، ومحمد الفنيش، المحلل السياسي المختص في الشؤون العربية والإفريقية

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