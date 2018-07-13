صحيفة عبرية:

2018/07/13 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الجيش الإسرائيلي لموجة جديدة من الاختراعات الفلسطينية، والأخير منها يتعلق بطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة يمكنها أن تصل إلى مسافات بعيدة في العمق الإسرائيلي.

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