الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


#أحمد جرادات - عناقيد الأدب: أنثولوجيا الحرب والمقاومة
2018/07/13 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_جرادات في الذكرى الثانية عشرة للانتصار على عدوان تموز 2006: مقال قديم عناقيد الأدب: أنثولوجيا الحرب والمقاومة[1]   ما يشبه نطاق الاختصاص (Terms of Reference):تتناول هذه الورقة النصوص الأدبية- وليس المقالات الصحفية- التي كُتبت في إدانة العدوان ودعم المقاومة- وليس ضدها- أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/ يوليو-آب/أغسطس 2006 على مدى ثلاثة وثلاثين يوماً، بأقلام لبنانية- و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد جرادات - عناقيد الأدب: أنثولوجيا الحرب والمقاومة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد جرادات - عناقيد الأدب: أنثولوجيا الحرب والمقاومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نائب سابق يحمل الكتل السياسية مسؤولية التردي في الخدمات في البلاد
⋙ حريق داخل مخازن شمالي بغداد والدفاع المدني يتوجه لاخماده
⋙ العشرات يتظاهرون في الديوانية للمطالبة بتغيير نظام الحكم
⋙ التركمان يستذكرون مجزرة كركوك ويربطونها بـ"مؤامرة" جديدة تحاك ضدهم
⋙ الخارجية السورية: التحالف لم ينجح إلا في قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| كاميرا الغد ترصد تظاهرة في الساحة العامة وسط لندن
⋙ فيديو| دعوات للمشاركة في مسيرات لمساندة أهالي الخان الأحمر
⋙ بالصور:متظاهرون في الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات 
الأكثر شيوعا