أحمد جرادات - عناقيد الأدب: أنثولوجيا الحرب والمقاومة

2018/07/13 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_جرادات في الذكرى الثانية عشرة للانتصار على عدوان تموز 2006: مقال قديم عناقيد الأدب: أنثولوجيا الحرب والمقاومة[1] ما يشبه نطاق الاختصاص (Terms of Reference):تتناول هذه الورقة النصوص الأدبية- وليس المقالات الصحفية- التي كُتبت في إدانة العدوان ودعم المقاومة- وليس ضدها- أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/ يوليو-آب/أغسطس 2006 على مدى ثلاثة وثلاثين يوماً، بأقلام لبنانية- و......

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