الاحتجاجات تتواصل في البصرة… والعبادي يزورها سعياً للتهدئة

2018/07/13 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت اليوم (الجمعة) المظاهرات في البصرة في جنوب العراق لليوم السادس على التوالي احتجاجاً على البطالة، ما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر

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