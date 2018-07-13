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العرب وأوروبا والصين.. ترامب “يحلب” الجميع
2018/07/13 | 18:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إرغام حلفائه الأوروبيين على زيادة حصص إنفاقهم العسكري في حلف شمال الأطلسي لتصل إلى 2% من

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