العرب وأوروبا والصين.. ترامب “يحلب” الجميع

2018/07/13 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إرغام حلفائه الأوروبيين على زيادة حصص إنفاقهم العسكري في حلف شمال الأطلسي لتصل إلى 2% من

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