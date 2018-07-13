الفيفا: مونديال قطر 2022 سيقام في فصل الشتاء

2018/07/13 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 في فصل الشتاء. وفي مؤتمر صحفي، قال إنفانتينو "مونديال قطر سيقام في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول عام 2022".وأضاف "تم إخطار روابط كرة القدم وسيتوجب عليها التكيف على هذه المواعيد".وأوضح "من الصعب اللعب بين يونيو/حزيران ويوليو/ تموز في 2022 بينما سيكون اللاعبون مستعدين بشكل جيد في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول لأنه يمثل تقريبًا بداية الموسم".وعن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبًا، قال إنفانتينو "هذا الموضوع لم يتم حسمه حاليًا، حيث سيتم عقد جلسة مع مسؤولي الرياضة القطرية خلال الفترة المقبلة، والتعرف منهم على إمكانية تنظيم النسخة القادمة بـ48 منتخبًا من عدمه".

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