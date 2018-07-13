مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء عملية العد والفرز اليدوي في اربيل

2018/07/13 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، انتهاء عملية العد والفرز في اربيل ، وبدء التهيئة للتوجه الى دهوك.وذكر الناطق الرسمي للمفوضية القاضي ليث جبر حمزة، في بيان تلقت وكالة الراي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان "عمليات العد والفرز في اربيل قد انتهت، وتتم الان التهيئة للتوجه الى دهوك".

واضاف، ان "العملية تمت بتدقيق جميع المحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون الموجودة في المحافظة".واشار الى ان "العملية تمت بأشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين وممثلي الامم المتحدة والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام".واكد على "الانتقال الى مدينة دهوك، لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون".

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