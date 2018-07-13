برشلونة يعرض جوميش على تشيلسي مقابل كانتي

2018/07/13 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق برشلونة سيحاول الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي نجولو كانتي نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن نجم وسط ملعب البلوز أصبح من أولويات النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

الشبكة أكدت أن نادي برشلونة مستعد لتقديم أي مبلغ مالي يطلبه تشيلسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الموسم الجديد.

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كما ذكرت الشبكة أن الفريق قد يقوم بإدخال أندريا جوميش لاعب فالنسيا السابق وبرشلونة الحالي في الصفقة حتى ينال موافقة تشيلسي سريعًا.

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كانتي يقدم سلسلة مواسم أكثر من رائعة سواء مع منتخب فرنسا أو فريقه الحالي تشيلسي، أو السابق ليستر سيتي، وجذب أنظار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.

⭕️ في آخر 10 سنوات باع أشبيلية 6 لاعبين إلى برشلونة بقيمة 133 مليون يورو في حين كلفّوا النادي الأندلسي 16.5 مليون يورو فقط 💶داني ألفيشسيدو كيتاأدريانوراكيتيتشأليكس فيداللينجليت pic.twitter.com/ve46i00Nwd

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018جدير بالذكر أن كانتي كان قد انضم لصفوف تشيلسي قادمًا من ليستر سيتي في الصيف قبل الماضي، ونال لقب البريميرليج الثاني في مسيرته مع البلوز في الموسم قبل الماضي.

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