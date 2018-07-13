أخبار انتقالات بايرن ميونيخ | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو النادي البافاري

2018/07/13 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر البنا |

بعد موسم كانت بدايته كارثية للفريق البافاري مع كارلو أنشيلوتي، الذي عانى بشدة من عدم سيطرته على غرف الملابس، فنتج عن ذلك مجموعة من النتائج السلبية للفريق، التى وجهت التوقعات نحو موسم خال من البطولات

ولكن إقالة كارلو والتعاقد يوب هاينكس، الذى لبى النداء وعاد من الإعتزال ليقود الفريق لتحقيق عودة كبيرة ضمنت له الفوز بالدوري الألماني، وخروج صعب للغاية من دوري الأبطال أمام بطل النسخة ريال مدريد في نصف النهائي، قبل أن يختتم الموسم بشكل مرير بعد الخسارة أمام فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا، على يد المدرب الذي كان قد أعلن أنه المدرب القادم للنادي البافاري بداية من الموسم القادم.

البايرن دخل سوق الانتقالات الصيفية بفتور خاصة مع رغبة المدرب نيكو كوفاتش في التعاقد مع عدد محدود من اللاعليم ، وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار البايرن في سوق انتقالات صيف 2018، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم الراحلون؟ وأكثر من ذلك.

الصفقات الرسمية لبايرن ميونيخ في سوق انتقالات صيف 2018تعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب واحد حتى الأن لتدعيم صفوف الفريق وهي صفقة مجانية من صفوف شالكه.

ليون جوريتسكا - شالكهأعلنت إدارة النادي البافاري تعاقدها مع موهبة شالكه جوريتسكا في يناير الماضي، بداءا من الصيف الحالي كصفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ناديه شالكه، الموهوب الذي كان إحدى أهم أسباب فوز ألمانيا بكأس القارات الماضية

يحظى بإهتمام أكثر من نادي أوروبي كبير بخلاف البايرن على رأسهم ليفربول، وبرشلونة، وأرسنال خاصة النادي الأول الذي كان على مقربة من ضمه ولكن في النهاية فضل اللاعب البقاء في ألمانيا.

ما هي الصفقات المحتملة للبايرن في سوق انتقالات صيف 2018؟

هناك العديد من اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بانتقال إلى ميلان، حيث أن الروسونيري يسعى للعودة إلى منصات التتويج..

يان فيته آرب - هامبورجمهاجم هامبورج الشاب الذي يصنف أنه مستقبل هجوم ألمانيا، أصبح على مقربة من الانتقال للبايرن بعقد ممتد لأربع سنوات قادمة براتب يصل إلى خمس ملايين يورو سنويا.

اللاعب أتفق على عقده الجديد مع النادي البافاري، أما التفاوض مع هامبورج لازال مستمراً، فالعرض الأول وصل لقيمة 2.5 مليون يورو لضمه، البايرن سيحارب لضمه هذا الصيف، حتى لا ينحدر مستواه مع هامبورج في الدرجة الثانية.

أنتي ريبيتش - فرانكفورتنجم كرواتيا الذي يقدم مستوى مميز للغاية في كأس العالم، أصبح في إهتمامات البايرن، الذى يتردد مدربه نيكو كوفيتش المدرب السابق للاعب في فرانفكورت في طلبه من إدارة النادي، بسبب وعده لناديه السابق بعدم ضمه لأي لاعب من لاعبي فرانفكورت هذا الصيف.

أندية مانشستر يونايتد، وأرسنال، وليفربول، وتوتنهام، ونابولي مهتمة بخدمات اللاعب، الذي قد يفضل الانتقال لبايرن ميونيخ للعمل مجدداً مع مدربه السابق نيكو كوفيتش، الصفقة قد تكلف النادي البافاري 50 مليون يورو.

بنيامين بافارد - شتوتجارتالظهير الأيمن لمنتخب فرنسا الذي يقدم كأس عالم ممتاز حتى الأن، دخل حسابات المدرب كوفيتش، الذي يرغب في ضمه لقدراته المتنوعة دفاعيا بين مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع

إدارة ناديه الألماني لا ترغب في رحيله طبقا لما قاله المدير الرياضي للنادي، الذي أكد أنهم سيحاربون لبقاءه لعام أخر مع الفريق، مع أنتشار لأخبار بشكل قوي بإمكانية بيعه الصيف القادم مقابل 45 مليون يورو لصفوف البايرن

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شتوتجارت فرنسا من هم الراحلون عن بايرن ميونيخ في سوق انتقالات صيف 2018؟ رحل عن البايرن حتى الآن 4 لاعبين منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية هم:

دوجلاس كوستا - يوفنتوسرحل كوستا في العام الماضي على سبيل الإعارة لصفوف يوفنتوس الإيطالي، الأخير كان يمتلك بند يتيح له شراء اللاعب هذا الموسم مقابل 40 مليون يورو، وهو ما تم بالفعل تفعيله قبل إنتهاء الموعد المقرر لنهايته.

فابيان بينكو - باشينجتدرج بينكو بين فرق ناشئين البايرن منذ صغره حتى تم تصعيده للفريق الرديف في 2015، قبل أن يصعد للفريق الأول في 2016، لم يحصل خلال تلك الفترة على الفرصة سوى في 14 دقيقة في مباراة في كأس ألمانيا.

ليقرر اللاعب الرحيل بعد نهاية عقده هذا الموسم لنادي باشنيج النمساوي.

فيلكس جوتزه - أوجسبورجتعاقد النادي البافاري مع فيلكس الشقيق الأصغر لماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند في 2014، اللاعب الشاب ظل يتنقل بين فرق الشباب في البايرن حتى إنتهى عقده هذا الموسم، فقرر الرحيل والتوقيع لنادي أوجسبورج الألماني

نيكلاس دوريتش - هايدنهايمأنضم دوريتش لقطاع ناشئين البايرن في عام 2012 قادماً من نورنبيرج، قبل أن يصعد للفريق الأول في 2016، لم يحصل خلال تلك الفترة على الفرصة سوى في 90 دقيقة في مباراة في الدوري الألماني سجل خلالهم هدف أمام فرانفكورت هذا الموسم

ليقرر اللاعب الرحيل بعد نهاية عقده هذا الموسم لنادي هايدنهايم الألماني الذي ينشط في الدرجة الثانية.

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لاعبون جددوا عقودهم مع البايرن في سوق انتقالات صيف 2018

قامت إدارة بايرن مينيخ بتجديد التعاقد مع 5 لاعبين منهم ثلاثي من الأعمدة الرئيسية للفريق :

جوشوا كيميتشفي مارس الماضي، أعلن البايرن تجديد عقده مع مدافعه الشاب جوشوا كيميتش، وبحسب الموقع الرسمي للفريق فإن اللاعب قام بالتوقيع على عقدٍ طويل الأمد لمدة 5 سنوات.

انضم صاحب الـ23 عاماً للنادي البافاري في 2015 قادماً من لايبزيج، وقدم مستوى رائع مع الفريق منذ ذلك الحين تسبب في وجوده بشكلٍ دائم مع الفريق لقيادة الجبهة اليمنى بعد إعتزال فيليب لام.

أرين روبينفي مايو الماضي، أعلن بايرن ميونيخ توقيع نجمه الهولندي أرين روبين على عقد جديد مع الفريق البافارى، يمتد حتى يونيو 2019.

يذكر أن روبين شارك في 290 مباراة رفقة النادي الألماني سجل 138 هدف وصنع 99 هدف أخرين لزملاءه، في مسيرة ممتدة منذ 9 سنوات.

فرانك ريبيريفي مايو الماضي، أعلن الفرنسي فرانك ريبيري جناح بايرن ميونخ تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ حتى صيف عام 2019.

ينتهي عقد ريبيري القديم مع نهاية الموسم الحالي مما وضع بعض الإشاعات حول احتمالية عدم تجديد التعاقد بسبب كثرة إصابات اللاعب.

ريبيري شارك في 34 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي سجل خلالها ستة أهداف ومرر ست تمريرات حاسمة.

رافينيافي مايو الماضي، أعلن بايرن ميونيخ توقيع البرازيلي رافينيا على عقد جديد مع الفريق البافارى، يمتد حتى يونيو 2019.

سفين أولريتشوأعلن بايرن ميونخ في بيانٍ رسمي عن تجديد عقد حارسه سفين أولريتش إلى غاية صيف 2021، هو الذي أصبح حارس بايرن ميونخ الأساسي خلال الموسم الجاري في ظل غياب الدولي الألماني مانويل نوير للإصبة.

وكان سفين أولريتش قد انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2015 قادماً من شتوتجارت مقابل 5 ملايين يورو، هو الذي شارك في 27 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

اللاعب مدة العقد جوشوا كيميتش

5 سنوات أرين روبين

سنة واحدة فرانك ريبيري

سنة واحدة سفين أولريتش

3 سنوات رافينيا

سنة واحدة

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