مرتضى منصور: عقد رعاية الزمالك تخطي النصف مليار جنيه

2018/07/13 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عقد الرعاية الجديد للقلعة البيضاء، سيتخطى نصف مليار جنيه خلال الأربع سنوات.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "عقد الرعاية الذي حصل عليه الفريق من بريزنتيشن، ارتفع من 100 مليون جنيه، إلى 120 مليون في الموسم الواحد".

وأردف: "وبخلاف الـ 20%، زيادة على المبلغ المذكور في كل سنة، وبالتالي سيكون رعاية الزمالك أكثر من نصف مليار جنيه في أربع سنوات".

🔵 بناءً على الاتفاق بين الجهازين الفنيين لفريقي الوصل والزمالك فقد تقرر أن تقام المباراة على ٣ أشواط مدة كل شوط ٣٠ دقيقة وذلك لإعطاء فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المباراة pic.twitter.com/Ndt6AsiEpr

— جول مصر (@goaleg) July 13, 2018ويستعد الزمالك لانطلاق الموسم الجديد، بمعسكر خارجي في ألمانيا، بقيادة جروس المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

ويشارك الزمالك في الموسم القادم، في بطولة الكونفدرالية وكأس مصر والدوري المصري، بالإضافة إلى السوبر المصري الذي يواجه فيه الأهلي.





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